Winterweer slaat toe: code geel en kans op flinke gladheid

In vrijwel het hele land geldt vrijdag code geel vanwege gladheid door sneeuw en bevriezing. In de ochtend trekken winterse buien over het land, bij temperaturen rond de 2 graden en een krachtige wind langs de kust. In de komende dagen dalen de temperaturen verder en blijft de gladheid naar verwachting aanhouden.

In de loop van de dag kunnen windstoten optreden met snelheden tot circa 90 kilometer per uur. De temperatuur kan daarbij oplopen tot ongeveer 5 graden. Daarnaast bestaat de kans dat zich lokaal een sneeuwdek vormt van 3 centimeter of meer.

Aanhoudende gladheid

Ook in de komende dagen blijven de winterse omstandigheden aanwezig. De temperaturen dalen verder en er komt meer ruimte voor zonnige perioden. Daarbij moet rekening worden gehouden met aanhoudende gladheid.