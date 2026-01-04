Volg Hart van Nederland
Code geel nog zeker tot dinsdag van kracht door sneeuw en gladheid

Weerbericht

Vandaag, 08:35 - Update: 2 uur geleden

Het winterweer houdt aan en daarom blijft code geel voor het hele land van kracht tot dinsdagochtend 05.00 uur. Het KNMI waarschuwt het verkeer voor gladde wegen door talrijke winterse buien met kans op hagel en natte sneeuw. Vooral landinwaarts kan sneeuw blijven liggen, wat de kans op gladheid vergroot.

Tijdens de hevigere buien kan een sneeuwlaag ontstaan van 1 tot 3 centimeter. In het zuiden en noordoosten is lokaal wat meer mogelijk. Doordat natte wegen kunnen bevriezen, ontstaat extra risico op gladheid, meldt het KNMI.

Lokaal tot 5 centimeter sneeuw

Zondagochtend trekken op veel plaatsen winterse buien over het land. Alleen in Zeeland lijkt het droog te blijven. In de kustgebieden ligt de temperatuur enkele graden boven nul, terwijl het landinwaarts licht vriest. Later op de dag vallen de meeste buien in het midden en noorden. Daar kan lokaal tot 5 centimeter sneeuw vallen, al dooit een deel daarvan weer weg doordat de temperatuur oploopt tot tussen de 1 en 4 graden.

In het zuiden blijft het vanmiddag grotendeels droog en is er ruimte voor de zon. Wel staat er een gure westelijke wind, die aan zee kracht 6 kan bereiken. Zondagavond en in de nacht naar maandag vallen vooral in het noorden nog enkele sneeuwbuien en daalt de temperatuur vrijwel overal tot tussen de 1 en 5 graden onder nul.

Oppassen tijdens ochtendspits

Maandag is het tijdens de eerste ochtendspits opnieuw oppassen voor gladheid door bevriezing of sneeuw. Overdag laat de zon zich regelmatig zien en valt er nog maar lokaal een sneeuwbui bij temperaturen net boven het vriespunt. Ook de rest van de eerste werkweek blijft het winters met enkele sneeuwbuien en nachten met matige vorst. Richting volgend weekend gaat het dooien.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

