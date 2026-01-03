Dak ingestort door sneeuw bij ijsbaan Vught

Het dak van een tent van een tijdelijke ijsbaan in Vught is zaterdagmiddag ingestort. Dat schrijft Omroep Brabant. De ijsbaan was geopend, toen medewerkers van de ijsbaan het dak hoorde kraken. Iedereen kon op tijd van het ijs worden gehaald, waardoor er geen gewonden zijn gevallen.

De schade is groot en medewerkers zijn hard bezig om alles op te ruimen. Niet het gehele dak is ingestort, dus ook naar het nog overeind staande deel wordt gekeken. Vanwege een vergunningsprobleem met de gemeente, zou de tent niet volledig afgesloten zijn en daardoor minder stabiel zijn.

Wanneer de schaatsbaan open gaat, is niet bekend.