'Gekkenhuis' bij de bergers door gladheid op de weg

Verkeer

Vandaag, 17:20

Link gekopieerd

De ochtend deze zaterdag begon al met meerdere ongelukken en dat is de hele ochtend nog doorgegaan. Dat betekent drukte bij de bergers, die de voertuigen van de weg moeten halen. Ze krijgen tien keer zoveel meldingen als normaal. Hart van Nederland keek deze ochtend mee bij Bergingsbedrijf Collewijn in Utrecht.

"Normaal zit ik in mijn eentje in het weekend, maar nu met z'n drieën. We hebben extra mensen ingezet", zegt planner Peter Schuurmans. Voor hem staan grote schermen, met daarop een kaartje met rode puntjes. "Dat zijn de meldingen waar we nog naar toe moeten." Dat gaat niet om een of twee meldingen, maar tientallen. De aanrijtijd voor de berger is gemiddeld nu anderhalf tot twee uur. Mensen moeten geduld hebben, aldus Schuurmans.

Chaos

Veel mensen glijden volgens hem van de weg af en komen bijvoorbeeld tegen een paaltje met de voorkant van de auto tot stilstand. "Dat is een veel voorkomende schadepost bij gladheid", vertelt hij terwijl hij in de hal staat met alle opgehaalde auto's. Die hal is nu nog leeg, maar hij verwacht dat einde dag de ruimte helemaal gevuld is met kapotte auto's. "Sommige auto's kunnen nog gemaakt worden bij een garage, maar anderen niet meer."

Berger Harry Collewijn heeft er er ook maar druk mee. "Het is een chaos op de weg", zegt hij vlak voordat hij naar zijn auto rent om naar de volgende melding te gaan. "Het is hard werken, maar het is te doen."

Rode kruizen

Bij het bedrijf is grote irritatie over het gedrag van sommige weggebruikers: mensen negeren ondanks het gevaar op de weg, alsnog de rode kruizen. "Ik kan daar niet bij. Rijkswaterstaat staat er ook nog bij, en niet altijd want zij hebben ook mensen te kort. Ik stond net bij een ongeval waar er vier mensen op elkaar stonden en toch gaan mensen het proberen. Ik wil ook veilig thuis kunnen komen."

Door Jamie van Velzen

