Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

ZIEN: Sprookjesachtige beelden van wit Nederland

Extreem weer

Vandaag, 12:50 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Nederland kleurde zaterdag op veel plekken wit. Dat leidde op sommige plekken tot ongelukken en overlast, zoals verstoringen van het trein- en busverkeer en vluchten die moesten worden geschrapt. Maar het winterse weer leverde ook veel mooie plaatjes op en sneeuwpret.

Het KNMI heeft voor grote delen van het land code oranje afgegeven vanwege gladheid en sneeuw. Ook zaterdagavond en in de nacht naar zondag blijft het koud, met kans op sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt en in het oosten lichte vorst. Zondag trekken opnieuw winterse buien over het land en blijft het fris, met later op de dag wat dooi. Het blijft voorlopig winters, met ook in de nieuwe werkweek kans op sneeuw en koude nachten.

Lees ook

Chaos op het spoor door sneeuw: minder treinen door wisselstoringen
Chaos op het spoor door sneeuw: minder treinen door wisselstoringen
Meerdere ongelukken door gladheid, dode (27) bij botsing in Ugchelen
Meerdere ongelukken door gladheid, dode (27) bij botsing in Ugchelen
Schiphol opnieuw ontregeld: honderden vluchten geschrapt door winterweer
Schiphol opnieuw ontregeld: honderden vluchten geschrapt door winterweer
Code oranje in groot deel van het land door gladheid en sneeuw
Code oranje in groot deel van het land door gladheid en sneeuw

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.