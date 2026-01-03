ZIEN: Sprookjesachtige beelden van wit Nederland

Nederland kleurde zaterdag op veel plekken wit. Dat leidde op sommige plekken tot ongelukken en overlast, zoals verstoringen van het trein- en busverkeer en vluchten die moesten worden geschrapt. Maar het winterse weer leverde ook veel mooie plaatjes op en sneeuwpret.

Het KNMI heeft voor grote delen van het land code oranje afgegeven vanwege gladheid en sneeuw. Ook zaterdagavond en in de nacht naar zondag blijft het koud, met kans op sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt en in het oosten lichte vorst. Zondag trekken opnieuw winterse buien over het land en blijft het fris, met later op de dag wat dooi. Het blijft voorlopig winters, met ook in de nieuwe werkweek kans op sneeuw en koude nachten.