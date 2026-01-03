Chaos op het spoor door sneeuw: minder treinen door wisselstoringen

Het spoornet ondervindt veel hinder van het winterse weer dat over Nederland trekt. Dat meldt NS op de eigen website. Volgens de vervoerder zorgt sneeuw op meerdere plekken in het land voor storingen.

Vooral in het midden en zuiden van het land zijn er grote problemen. Vanuit Utrecht richting Amsterdam en Rotterdam rijden door wisselstoringen minder treinen. Ook rond Zutphen is dat het geval. Van en naar Den Bosch ligt het treinverkeer vrijwel stil. Alleen tussen Eindhoven en Den Bosch rijden nog enkele treinen. Op alle genoemde trajecten is sprake van een wisselstoring. NS verwacht dat de meeste storingen tussen 12.00 en 13.00 uur zijn verholpen.

Op het traject tussen Eindhoven en Sittard kondigde NS vrijdag al aan dat de dienstregeling is aangepast vanwege het winterweer. Deze aangepaste dienstregeling blijft tot 23.59 uur van kracht.

Geen bussen

Ook het busvervoer houdt rekening met de sneeuw. In Gelderland en Noord-Brabant worden zaterdagochtend de bussen binnen gehouden. Breng, de vervoerder in Gelderland, laat hierdoor geen enkele bus rijden in Arnhem, Bemmel, Nijmegen, Apeldoorn, Ede en Wageningen. Arriva zegt tot 12.00 uur niks te laten rijden.

Of het vervoer later op de dag in de regio's wel weer op gang komt, is niet duidelijk.