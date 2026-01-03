Volg Hart van Nederland
Schiphol opnieuw ontregeld: honderden vluchten geschrapt door winterweer

Verkeer

Vandaag, 09:17

Luchthaven Schiphol kampt zaterdag opnieuw met de uitval van honderden vluchten en flinke vertragingen door overlast van winterweer. Volgens een woordvoerder is het beeld vergelijkbaar met vrijdag toen er ook veel annuleringen en vertragingen waren.

"Het blijft een verstoorde dag", aldus de zegsman. Schiphol had al gewaarschuwd voor flinke problemen op zaterdag. De luchthaven hoopt in de loop van de ochtend verbetering te zien, waardoor in de middag meer vluchten kunnen plaatsvinden.

Vrijdag zorgde het winterse weer ook al voor chaos op de luchthaven:

Het is volgens de woordvoerder moeilijk te zeggen of er ook op zondag nog problemen zijn. "Het weerbeeld is grillig. In de loop van de middag weten we meer."

Schiphol heeft te maken met overlast door sneeuwbuien, het ijsvrij maken van vliegtuigen en de ongunstige windrichting. Daardoor is er ook minder baanruimte. Het vliegveld raadt reizigers aan de actuele vluchtinformatie te bekijken of contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.

Op Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport lijken geen grote problemen te spelen door de weersomstandigheden. Op de sites van beide luchthavens is geen verstoring van het vliegverkeer te zien.

Door ANP

