Code oranje in groot deel van het land door gladheid en sneeuw

Het KNMI heeft code oranje uitgebreid naar Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Eerder werd de waarschuwing al afgegeven voor Utrecht en Gelderland. Volgens het weerinstituut kan zaterdagochtend plaatselijk 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen.

Code oranje geldt tot zaterdag 11.00 uur. In een strook over het midden van het land kan plaatselijk veel sneeuw vallen. Voor de rest van Nederland geldt code geel.

Gladheid op de wegen

Het verkeer moet rekening houden met gladheid door winterse buien en door het bevriezen van natte wegen. Volgens het KNMI houdt de gladheid door winterse omstandigheden het hele weekend aan.

Rijkswaterstaat meldt dat er sinds vrijdagavond 19.00 uur ruim 6 miljoen kilo zout is gestrooid. Daarbij hebben strooiwagens in totaal meer dan 70.000 kilometer gereden.

Effect van rustig verkeer

De verkeersdienst van Rijkswaterstaat waarschuwde eerder dat op rustige verkeersdagen de kans op gladheid groter is. Het gestrooide zout wordt dan minder goed ingereden, waardoor het effect afneemt.