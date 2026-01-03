Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Code oranje in groot deel van het land door gladheid en sneeuw

Extreem weer

Vandaag, 07:47 - Update: 42 minuten geleden

Link gekopieerd

Het KNMI heeft code oranje uitgebreid naar Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Eerder werd de waarschuwing al afgegeven voor Utrecht en Gelderland. Volgens het weerinstituut kan zaterdagochtend plaatselijk 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen.

Code oranje geldt tot zaterdag 11.00 uur. In een strook over het midden van het land kan plaatselijk veel sneeuw vallen. Voor de rest van Nederland geldt code geel.

Gladheid op de wegen

Het verkeer moet rekening houden met gladheid door winterse buien en door het bevriezen van natte wegen. Volgens het KNMI houdt de gladheid door winterse omstandigheden het hele weekend aan.

Rijkswaterstaat meldt dat er sinds vrijdagavond 19.00 uur ruim 6 miljoen kilo zout is gestrooid. Daarbij hebben strooiwagens in totaal meer dan 70.000 kilometer gereden.

Effect van rustig verkeer

De verkeersdienst van Rijkswaterstaat waarschuwde eerder dat op rustige verkeersdagen de kans op gladheid groter is. Het gestrooide zout wordt dan minder goed ingereden, waardoor het effect afneemt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Glibberen en glijden door bevroren wegen: meerdere fietsers onderuit in Ede
Glibberen en glijden door bevroren wegen: meerdere fietsers onderuit in Ede
Honderden annuleringen op Schiphol door winterweer: 'Van 14 naar 60 uur reistijd'
Honderden annuleringen op Schiphol door winterweer: 'Van 14 naar 60 uur reistijd'
Tot 10 centimeter sneeuw verwacht: KNMI verlengt code geel tot zondag
Tot 10 centimeter sneeuw verwacht: KNMI verlengt code geel tot zondag

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.