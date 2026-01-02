Glibberen en glijden door bevroren wegen: meerdere fietsers onderuit in Ede

Op meerdere plekken in het land is het oppassen geblazen. Door de vrieskou is het op sommige plekken glibberen en glijden. Ook in Ede hadden meerdere weggebruikers last van de gladheid.

Het KNMI heeft tot zondagmiddag code geel afgegeven voor het hele land. Mensen moeten rekening houden met gladheid door winterse buien. "Vrijdag, komende nacht en zondagochtend kan het door bevriezing van natte wegen ook plaatselijk glad worden. De winterse omstandigheden met gladheid houden ook het weekend aan", laat het weerinstituut weten.

Naast de gladheid kan het ook gaan sneeuwen. "Tijdens hevigere buien kan er een sneeuwdek van 1 tot 3 centimeter ontstaan, komende nacht en zaterdagochtend plaatselijk 3 tot 5 centimeter en op enkele plekken, met name in het midden en oosten van het land, tussen de 5 en 10 centimeter." Wegegebruikers wordt aangeraden om voorzichtig te rijden de komende dagen.

Dat het glad is op sommige plekken weten weggebruikers in Ede inmiddels ook. In de bovenstaande video is te zien hoe sommige fietsers moeite hebben om overeind te blijven.