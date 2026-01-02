Volg Hart van Nederland
Tientallen vluchten geannuleerd op Schiphol door winterweer

Verkeer

Vandaag, 11:32

Schiphol en luchtvaartmaatschappij KLM waarschuwen reizigers vrijdag voor vertragingen en annuleringen door winters weer en sterke wind. Volgens de website van Schiphol zijn er zeker tientallen vluchten geschrapt.

"Vanwege het winterse weer van vandaag, 2 januari, kunnen vluchten van en naar Schiphol vertraging oplopen of worden geannuleerd", schrijft de luchthaven op haar website. Reizigers wordt geadviseerd hun vluchtinformatie goed in de gaten te houden, en bij vragen contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.

Weersomstandigheden zorgen wel vaker voor onverhoopte verstoringen op Schiphol:

Meer dan honderd vluchten vertraagd

Volgens een woordvoerster van Schiphol zijn er "meer dan honderd vluchten" vertraagd en zijn er "enkele tientallen" uitgevallen. Een precies aantal durft zij niet te geven. Dat geldt ook voor KLM, waar een zegsvrouw uitlegt dat de maatschappij "ad hoc, dus op het laatste moment" vluchten schrapt. Ze vreest dat de situatie nog de hele dag zal aanhouden, maar voegt toe dat het weer "heel erg onvoorspelbaar" is.

Vliegtuigen kunnen door het weer te maken krijgen met zogenoemd de-icing, waarbij hun vleugels ijs- en sneeuwvrij worden gemaakt. Dat kost extra tijd en kan dus voor vertraging zorgen. Daarnaast is de windrichting momenteel ongunstig, wat ervoor zorgt dat er minder baancapaciteit beschikbaar is. Volgens Schiphol staat de sneeuwvloot ook paraat om banen zo nodig schoon te vegen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

