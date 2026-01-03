Meerdere ongelukken door gladheid, dode bij botsing in Ugchelen

Het winterweer zorgt voor flinke problemen op de weg. Door sneeuw en gladheid zijn verspreid over het land meerdere ongelukken gebeurd. Op de N304 bij Ugchelen kwam een auto frontaal in botsing met een bestelbus. Een persoon kwam daarbij om het leven.

De twee bestuurders kwamen daar rond 09.00 uur met elkaar in botsing op de provinciale weg tussen Apeldoorn en Ede. Een traumahelikopter werd opgeroepen, samen met veel andere hulpdiensten. Eén persoon raakte bekneld in het voertuig. De politie heeft de weg volledig afgezet voor onderzoek naar het ongeluk.

Twee keer raak in Almelo

In Almelo was het in de nacht van vrijdag op zaterdag twee keer kort achter elkaar raak. Rond 00.36 uur raakte een personenauto van de weg op de Van Rechteren Limpurgsingel en kwam tot stilstand tegen een hek naast de rijbaan. De bestuurder raakte daarbij gewond.

Nog geen twee uur later, rond 02.25 uur, gebeurde er opnieuw een eenzijdig ongeval. Dit keer op de kruising van de Schoolstraat met de Burgemeester Raveslootsingel. Ook daar kwam een auto hard tot stilstand tegen hekwerk, ditmaal van een spoortunnel. Of de bestuurder gewond is geraakt, is niet bekend.

In het water gekomen

In Nijverdal raakten twee inzittenden van een bestelbus gewond nadat het voertuig rond 05.30 uur tegen een boom botste. De bus liep daarbij flinke schade op. En bij de afrit van de A6 richting Almere-Poort, vanaf Muiden, belandde een auto in het water. De bestuurder wist zelf uit het voertuig te komen en bleef ongedeerd.

Ook op de A28 bij Eelde, in Drenthe, ging het mis. Daar kwamen vóór 04.00 uur twee auto's met elkaar in botsing. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De bestuurders zijn nagekeken op eventuele verwondingen, aldus een correspondent ter plaatse.

Een vrachtwagen is op de N377 bij Dedemsvaart, Overijssel, van de weg geraakt en in een sloot tot stilstand gekomen. De oplegger bleef in de berm steken. De chauffeur bleef ongedeerd. Door de zware berging van de vrachtwagen was een deel van de weg vannacht tijdelijk afgesloten.