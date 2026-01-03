Code oranje om gladheid beëindigd, wel nog overal code geel

Extreem weer
Vandaag, 14:33
Het KNMI heeft code oranje beëindigd. Die was zaterdagochtend vroeg uitgeroepen in het westen, midden en zuiden van het land wegens gladheid door sneeuwval en bevriezing. Wel geldt nog overal code geel.
De winterse omstandigheden houden het hele weekend aan. Ook Rijkswaterstaat waarschuwt verkeersdeelnemers voorzichtig te rijden. Later zaterdag kunnen er weer buien vallen, met kans op hagel en natte sneeuw. Landinwaarts kan de sneeuw blijven liggen.
Behalve in het westen ligt er zaterdag bijna overal sneeuw, regionaal tussen de 5 en 10 centimeter.
