KLM en TUI gaan weer vliegen van en naar Curaçao, Aruba en Bonaire

KLM heeft besloten vanaf zondag weer te vliegen van en naar onder meer Curaçao, Aruba en Bonaire. Dit meldt de luchtvaartmaatschappij zaterdagavond. Voor passagiers van wie de vlucht eerder is gecanceld, wordt getracht hen op de eerstvolgende vlucht te zetten.

KLM meldt de situatie in Venezuela te monitoren.

Op luchthaven Schiphol werden de afgelopen dagen honderden vluchten geschrapt vanwege het winterse weer:

1:30 Chaos op Schiphol door winterweer: honderden vluchten geschrapt

Ook TUI meldt zaterdagavond dat de vluchten hervat kunnen worden. "Wij zullen de drie TUI fly vluchten naar Curaçao op 4 januari volgens planning uitvoeren en hebben onze reizigers daarover geïnformeerd." TUI meldt evenals KLM dat reizigers die zaterdag hadden moeten terugvliegen, op alternatieve vluchten worden gezet.

Corendon

Naast TUI en KLM is ook Corendon van plan, "indien de situatie het toelaat", de vluchten op de route Amsterdam-Curaçao vanaf zondag weer te laten vliegen. "Veiligheid staat daarbij altijd voorop. We doen er alles aan om passagiers die zaterdag niet naar Nederland terug konden, zo snel mogelijk te laten vliegen. Reizigers worden door ons geïnformeerd", meldt een woordvoerder.