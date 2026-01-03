KLM, TUI en Corendon schrappen vluchten na aanval op Venuzuela

Verschillende luchtvaartmaatschappijen en reisaanbieders hebben vluchten richting en Curaçao, Bonaire en andere Nederlandse Antillen geannuleerd. Door Amerikaanse aanvallen op Venezuela is er sprake van hoge alertheid in het luchtruim. KLM, TUI en Corendon hebben daarom hun vliegschema aangepast.

Door het schrappen van heen- en terugvluchten van KLM naar Curaçao, Aruba en Sint Maarten worden volgens de luchtvaartmaatschappij in totaal zo'n 2600 passagiers geraakt. KLM heeft zaterdag vijf vluchten vanaf Schiphol geannuleerd, waarbij ook de terugvluchten zijn komen te vervallen.

Ook naar Georgetown in het Zuid-Amerikaanse Guyana en Bridgetown op het Caribische eiland Barbados wordt momenteel niet gevlogen door KLM. Vluchten die al onderweg waren vanaf deze bestemmingen, zijn veilig aangekomen in Amsterdam, meldt de luchtvaartmaatschappij. Omdat sommige routes normaal langs de eilanden lopen op weg naar andere bestemmingen, moeten die vliegroutes nu worden omgelegd.

Onduidelijkheid andere vluchten

"De vakantiegangers die momenteel op Curaçao verblijven en vandaag nog niet kunnen terugvliegen worden ter plaatse ondergebracht, de situatie op het eiland is rustig", laat TUI weten.

"Wij volgen de situatie op de voet en zullen later vandaag besluiten of de geplande vluchten naar genoemde bestemmingen alsnog uitgevoerd kunnen worden. Hierbij stelt KLM de veiligheid van haar passagiers en medewerkers voorop", zegt KLM. Hetzelfde geldt voor TUI en Corendon.

De regering van Curaçao laat zelf weten dat het luchtruim niet gesloten is, maar er sprake is van hoge alertheid. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen mogen van de Amerikaanse regering niet in het luchtruim vliegen, aan andere maatschappijen ligt de keuze bij hen zelf. Ook doet de regering van het eiland een oproep om rustig te blijven. Verschillende vluchten van en naar Bonaire zijn wel geannuleerd.