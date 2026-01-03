Oproep aan Nederlanders in Venezuela na aanval VS: 'Laat van je horen'

De Verenigde Staten heeft vrijdag op zaterdag een militaire aanval uitgeoefend op Venezuela. Zaterdagochtend zijn meerdere explosies in de hoofdstad Caracas geweest. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het land op om van zich te laten horen.

Vanuit het ministerie is er nog geen direct beeld van hoeveel Nederlanders zich in het land bevinden. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden, er is contact met de ambassade in de hoofdstad laat ook demissionair minister David van Weel weten op X. "De situatie is nog onduidelijk. Onze aandacht gaat in de eerste plaats uit naar de veiligheid van Nederlanders in Venezuela en van het Koninkrijk", zegt de minister.

Rood reisadvies

Nederlanders in het Zuid-Amerikaanse land wordt geadviseerd contact op te nemen met reisorganisaties of het ministerie als zij hulp nodig hebben. Het reisadvies voor Venezuela stond al sinds 18 juni 2025 op rood. Nederlanders in Venezuela wordt sindsdien aangeraden te vertrekken.

Daarnaast wordt er gekeken naar de veiligheid van mensen op de eilanden van ons koninkrijk. "De veiligheid in de regio is van groot belang voor Aruba, Curaçao en Bonaire. Ze kunnen rekenen op onze steun", zegt demissionair premier Dick Schoof op X. De situatie heeft ook gevolgen voor het vliegverkeer. Onder andere Tui voert geen vluchten uit in het luchtruim van de ABC-eilanden, laat het weten in een statement. "De situatie op Curaçao is rustig."

Olie

De EU maar ook de Verenigde Staten erkennen Maduro niet als staatshoofd, na mogelijke fraude met de verkiezingen vorig jaar. De Amerikaanse president Donald Trump vindt hem zelfs een drugsbaron. Eerder meldde Trump dat Amerikaanse troepen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw tijdens de aanval zaterdag hebben gevangengenomen.

Venezuela beschikt daarnaast mogelijk over de grootste oliereserves ter wereld en het land ziet de acties van de Verenigde Staten ook als een poging om zich meester te maken van deze reserves.