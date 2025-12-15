Vliegmaatschappijen mijden luchtruim Curaçao niet na bijna-ongelukken

KLM blijft naar Curaçao vliegen, nadat er afgelopen weekend meldingen waren van bijna-ongelukken in het luchtruim van het eiland. Wel houdt de Nederlandse luchtvaartmaatschappij de situatie nauwlettend in de gaten en is er contact met de relevante autoriteiten, stelt het bedrijf in een verklaring.

"De beslissing om niet naar een specifieke bestemming te vliegen of om een bepaald luchtruim te vermijden, is gebaseerd op de meest actuele analyses op dat moment", aldus KLM. "Op basis daarvan is er op dit moment geen aanleiding om het luchtruim van Curaçao te mijden."

Lees ook: Rat in cabine legt KLM-vlucht stil: ruim 250 reizigers gedupeerd Rat in cabine legt KLM-vlucht stil: ruim 250 reizigers gedupeerd

Twee bijna-botsingen

Afgelopen vrijdag moest een passagierstoestel van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue in het luchtruim boven het eiland uitwijken voor een Amerikaans militair vliegtuig. Maandag meldde de NOS een tweede bijna-botsing boven Curaçao, waarbij een civiel zakenvliegtuig betrokken was.

Veilige vliegroutes

"Bij de uitvoering van haar operatie stelt KLM de veiligheid van passagiers en medewerkers altijd voorop", benadrukt de luchtvaartmaatschappij. "Veilige en optimale routes kiezen is een vast onderdeel van onze dagelijkse praktijk."

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

KLM gebruikt een bepaald systeem om "risico's te analyseren en zo veilige vliegroutes te bepalen", licht het bedrijf toe. "Voor deze analyse wordt mede gebruikgemaakt van informatie die wordt gedeeld binnen de Nederlandse expertgroep, waar alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en relevante autoriteiten aan deelnemen."

Curaçao ligt zeer dicht bij Venezuela, waar de Amerikanen bezig zijn met een grote militaire opbouw. De Amerikaanse krijgsmacht liet in Amerikaanse media weten dat veiligheid topprioriteit blijft en dat ze de zaak onderzoeken.

Reisorganisaties

Reisorganisatie TUI houdt de situatie goed in de gaten en heeft contact met de luchtvaartautoriteiten. "Vooralsnog gaat onze vluchtoperatie gewoon door", zegt een woordvoerster van het bedrijf. Ook Corendon onderhoudt nauw contact met de betreffende autoriteiten, laat een woordvoerster van die reisorganisatie weten. "Veiligheid staat in de luchtvaart altijd voorop en we blijven dan ook alert."