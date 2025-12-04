Drones mogen vanaf 2026 dichter bij vliegvelden vliegen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil dat drones vanaf volgend jaar dichter bij passagiersvliegvelden mogen vliegen. In plaats van de huidige 15 kilometer zouden drones dan tot 5 kilometer van vliegvelden kunnen komen zonder toestemming van luchtverkeersleiders. De nieuwe regels, die naar verwachting in 2026 ingaan, brengen de luchtvaartveiligheid niet in gevaar, stelt het ministerie.

Op dit moment is het hobbydrones verboden om in de buurt van luchthavens op te stijgen, maar in de praktijk wordt dat verbod regelmatig genegeerd. Vooral rond Schiphol, waar ook delen van Haarlem en Amsterdam onder het vliegverbod vallen. Volgens een woordvoerder van het ministerie is het gebied te groot om effectief te handhaven en vormen veel van deze vluchten geen risico voor de luchtvaartveiligheid.

Een paar weken geleden waren er nog drones gesignaleerd boven Eindhoven Airport. Beelden daarvan zie je in deze video:

3:35 Drones gesignaleerd boven Eindhoven Airport, reizigers in onzekerheid

Versoepeling niet voor militaire vliegvelden

De versoepeling geldt niet alleen voor Schiphol, maar ook voor de luchthavens van Rotterdam, Groningen, Lelystad en Maastricht, waar drones onder bepaalde voorwaarden tot 2 kilometer van de luchthaven mogen vliegen. Voor militaire vliegvelden, zoals Eindhoven, blijft de afstand zonder toestemming ongeveer 15 kilometer.

Luchtverkeersleiding Nederland verwacht dat de nieuwe regels administratief veel werk zullen schelen, omdat de zones waar drones straks mogen vliegen ver genoeg van luchthavens liggen om geen veiligheidsrisico te vormen. Drones mogen in deze gebieden niet hoger dan 120 meter vliegen.