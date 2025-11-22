Terug

Drones boven vliegbasis Volkel gesignaleerd: Defensie zet wapens in

Crime

Vandaag, 13:57 - Update: 34 minuten geleden

Defensie heeft vrijdagavond opgetreden tegen drones die werden gespot boven vliegbasis Volkel. Vanaf de grond werden wapens ingezet om de drones neer te halen, maar deze zijn vertrokken en niet teruggevonden, meldt het ministerie zaterdag.

Bewakers van Volkel meldden dat ze drones hadden gezien tussen 19.00 en 21.00 uur. Hoe de apparaten zijn waargenomen en met welke middelen is opgetreden, wil Defensie om veiligheidsredenen niet zeggen. Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee, die de zaak samen met de politie onderzoekt, zegt dat er op de drones is geschoten. Hoeveel het er waren, kan hij niet zeggen.

Vanwege de veiligheid zijn drones verboden boven vliegvelden en militaire bases.

De laatste tijd worden vaker drones gezien waarvan de herkomst niet duidelijk is. Maandagavond vloog er bijvoorbeeld een groot aantal drones boven het havengebied van Terneuzen. Eerder werden drones gezien bij het NAVO-commandocentrum in Brunssum, bij Maastricht Aachen Airport en bij Schiphol. Ook in onder meer België en Duitsland zijn recent incidenten gemeld met drones. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) noemt dit "zorgelijk".

Door ANP

