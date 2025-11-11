Grote drones gespot bij gevoelige locaties in Zuid-Limburg

De politie kreeg afgelopen vrijdag meerdere meldingen van grote drones die boven Zuid-Limburg vlogen. Ze werden gespot bij gevoelige locaties zoals het NAVO-commandocentrum in Brunssum, Maastricht Aachen Airport en industriecomplex Chemelot in Geleen. Volgens de politie is er "geen reden tot paniek, maar wel om scherp en zeer alert te blijven", zegt een woordvoerder tegen De Limburger.

Vrijdagavond werd een politiehelikopter ingezet om de drones op te sporen. "Er was geen sprake van een dreiging," benadrukt de politie. Het is de eerste keer dat in Nederland meerdere grote drones tegelijk zijn waargenomen. "We weten niet wie of wat erachter zit. Een en ander is nog onderdeel van een onderzoek."

Samenwerking

De politie werkt nauw samen met de Marechaussee, Defensie-specialisten op het gebied van drones, luchtvaartautoriteiten en buitenlandse veiligheidsdiensten. "Samen zorgen we ervoor dat we goed voorbereid zijn en snel kunnen handelen als dat nodig is", zegt de woordvoerder.

Op de NAVO-basis in Geilenkirchen wordt de situatie scherp in de gaten gehouden. Daar staat een team paraat om drones indien nodig uit te schakelen, bijvoorbeeld door het signaal te verstoren of via elektromagnetische straling. Voor zover bekend is dat nog niet nodig geweest.

Eerder werden vluchten naar België al omgeleid naar Maastricht en Schiphol vanwege meldingen van drones:

1:03 Vluchten naar België omgeleid naar Maastricht en Schiphol vanwege dronemeldingen

In België zijn de afgelopen weken herhaaldelijk drones gesignaleerd boven gevoelige locaties zoals militaire installaties en vliegvelden. Het leidde tot tijdelijke stillegging van het vliegverkeer bij Zaventem, Antwerpen en Luik. Vooral bij luchtmachtbasis Kleine-Brogel, waar Belgische F-16's staan gestationeerd en mogelijk ook Amerikaanse kernwapens liggen opgeslagen, werden langdurig grote drones waargenomen.

Alert blijven

De politie vraagt inwoners van Zuid-Limburg om verdachte drones direct te melden. "Als iemand denkt: hé, dat klopt niet, dan is het goed om dat te melden bij de politie", zegt een woordvoerder. "Noteer waar en wanneer je de drone zag, in welke richting hij vloog, hoe hij eruitzag en probeer een foto te maken. Zelf proberen iets te doen, raden we af, dat kan gevaarlijk zijn."