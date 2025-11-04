Reizigers gestrand in Maastricht door drones bij Belgische luchthavens

Verschillende vliegtuigen die niet kunnen landen op Belgische luchthavens zijn uitgeweken naar Schiphol en Maastricht Aachen Airport. Op de Nederlandse vliegvelden zijn daardoor meerdere reizigers gestrand. Vanwege dronemeldingen landen er geen vliegtuigen op de luchthavens van Brussel en Luik.

Inmiddels zijn vier toestellen uitgeweken naar Maastricht. Het is nog niet duidelijk of er meerdere vluchten volgen. Op Schiphol zijn twee vliegtuigen geland.

Op beelden van een correspondent ter plaatse is te zien hoe de gestrande reizigers wachten op vervangend vervoer. "In Brussel waren drones gesignaleerd. Toen bleven wij rondjes vliegen, want ook in Luik waren drones actief. Uiteindelijk zijn we de grens overgestoken om veilig te landen", vertelt een gestrande reizigers. "We proberen nu een Uber te scoren richting Brussel en dan terug richting huis."

Veiligheidsoverwegingen

Iets voor 20.00 uur zou er melding zijn gedaan van een drone bij Brussels Airport. "Uit veiligheidsoverwegingen is alle luchtverkeer voorlopig stilgelegd", aldus een woordvoerder van luchtverkeersleider skeyes. Volgens de Luikse krant La Libre Belgique zijn vliegtuigen die op weg waren naar Brussel naar het vliegveld van Luik gestuurd. Ook wijken vluchten uit naar het vliegveld van Charleroi, bijna 50 kilometer van de Brusselse luchthaven.

Ook het vliegveld in het Belgische Luik is later uit voorzorg gesloten nadat in de buurt een drone werd gezien. Dat meldt de luchthaven.