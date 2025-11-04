Terug

Vliegverkeer Brussels Airport en Luik stilgelegd na meldingen van drones

Vliegverkeer Brussels Airport en Luik stilgelegd na meldingen van drones

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 21:44

Het vliegverkeer op Brussels Airport is dinsdagavond uit veiligheidsoverwegingen stilgelegd na een dronemelding. Dat werd vernomen van luchtverkeersleider skeyes, meldden meerdere Belgische media.

Iets voor 20.00 uur zou er melding zijn gedaan van een drone. "Uit veiligheidsoverwegingen is alle luchtverkeer voorlopig stilgelegd", aldus een woordvoerder van skeyes. Volgens de Luikse krant La Libre Belgique zijn vliegtuigen die op weg waren naar Brussel naar het vliegveld van Luik gestuurd. Ook wijken vluchten uit naar het vliegveld van Charleroi, bijna 50 kilometer van de Brusselse luchthaven.

Ook het vliegveld in het Belgische Luik is later uit voorzorg gesloten nadat in de buurt een drone werd gezien. Dat meldt de luchthaven.

Uitwijken naar Nederland

Doordat vliegtuigen niet kunnen landen op twee Belgische luchthavens, wordt een aantal vluchten omgeleid naar Schiphol en Maastricht Aachen Airport. Het vliegveld in Limburg meldt dat het om zeker vier toestellen gaat. "Op dit moment is nog niet duidelijk of het bij deze vier toestellen blijft of dat er meer volgen."

Naar Schiphol wijken volgens een woordvoerder van die luchthaven twee vluchten uit.

Nederlanders reageerden in september bezorgd op het nieuws dat Russische drones het luchtruim van Polen hadden geschonden:

Nederlanders bezorgd om Russische drones: 'Klinkt angstaanjagend'
1:59

Nederlanders bezorgd om Russische drones: 'Klinkt angstaanjagend'

