Drone gespot bij Schiphol, Polderbaan afgesloten

Verkeer

Vandaag, 17:38

Bij Schiphol is zaterdag een drone waargenomen. Daardoor is de Polderbaan tijdelijk buiten gebruik geweest, bevestigt de marechaussee na berichtgeving door de NOS.

Volgens een woordvoerder werd de drone rond het middaguur door meerdere piloten gemeld. Het vliegverkeer op de Polderbaan werd daarop omgeleid naar de Zwanenburgbaan. Onder andere de marechaussee en de luchtvaartpolitie hebben gezocht naar de drone en de bestuurder, maar troffen niets aan. Na drie kwartier ging de Polderbaan weer open.

'Klein vliegend object'

De woordvoerder van de marechaussee laat weten dat het om "een klein vliegend object" ging. Vermoedelijk gaat het om een drone van een hobbyist. Volgens de zegsman is het vliegverkeer niet in gevaar geweest en heeft het incident niet geleid tot grote verstoringen.

Volgens de marechaussee zijn er dit jaar al ruim twintig soortgelijke dronemeldingen of -incidenten geweest. Voor het vliegen met een drone gelden in Nederland diverse regels. Schiphol meldt dat rond de luchthaven het in principe verboden is om met drones te vliegen.

Drones boven Deense luchthavens

In Denemarken werd deze week het vliegverkeer meerdere keren verstoord door drones bij luchthavens. Het is nog onduidelijk waar die drones vandaan kwamen, maar de Europese Commissie wees naar Rusland.

ANP

