Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Polen schakelt zeldzaam NAVO-artikel in vanwege Russische drones

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 11:04

Link gekopieerd

Polen schakelt een zeldzaam NAVO-artikel in voor spoedoverleg van het bondgenootschap bij gevaar. Het land wil het binnendringen van zijn luchtruim door Russische drones zo bespreken. De NAVO-landen spreken elkaar woensdagochtend weliswaar in een al geplande vergadering, maar wel in het kader van dit 'artikel 4', zegt een NAVO-bron.

Het artikel bepaalt dat een NAVO-land de alliantie bijeen kan roepen voor overleg als het zich bedreigd voelt. Van het beroemde artikel 5, dat bepaalt dat NAVO-leden elkaar te hulp moeten schieten als er een wordt aangevallen, is geen sprake.

'Onacceptabel'

Dick Schoof vindt de schending van het Poolse luchtruim door Russische drones onacceptabel. "Het is een nieuw bewijs dat de Russische agressieoorlog een bedreiging vormt voor de Europese veiligheid", schrijft de demissionair premier op X.

Nederlandse F-35's hebben geholpen bij het neerhalen van de drones, bevestigt Schoof. Eerder zei de Poolse krijgsmacht dit ook. Schoof: "Goed dat Nederlandse F-35 gevechtsvliegtuigen ondersteuning hebben kunnen bieden. Nederland staat schouder aan schouder met onze NAVO-bondgenoot Polen."

Schoof heeft overlegd met zijn collega-bewindspersonen, de commandant der strijdkrachten en de veiligheidsdiensten. "We volgen de ontwikkelingen nauwgezet."

ANP

Lees ook

Nederland betrokken bij neerhalen Russische drones boven Polen
Nederland betrokken bij neerhalen Russische drones boven Polen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.