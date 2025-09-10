Polen schakelt zeldzaam NAVO-artikel in vanwege Russische drones

Polen schakelt een zeldzaam NAVO-artikel in voor spoedoverleg van het bondgenootschap bij gevaar. Het land wil het binnendringen van zijn luchtruim door Russische drones zo bespreken. De NAVO-landen spreken elkaar woensdagochtend weliswaar in een al geplande vergadering, maar wel in het kader van dit 'artikel 4', zegt een NAVO-bron.

Het artikel bepaalt dat een NAVO-land de alliantie bijeen kan roepen voor overleg als het zich bedreigd voelt. Van het beroemde artikel 5, dat bepaalt dat NAVO-leden elkaar te hulp moeten schieten als er een wordt aangevallen, is geen sprake.

'Onacceptabel'

Dick Schoof vindt de schending van het Poolse luchtruim door Russische drones onacceptabel. "Het is een nieuw bewijs dat de Russische agressieoorlog een bedreiging vormt voor de Europese veiligheid", schrijft de demissionair premier op X.

Nederlandse F-35's hebben geholpen bij het neerhalen van de drones, bevestigt Schoof. Eerder zei de Poolse krijgsmacht dit ook. Schoof: "Goed dat Nederlandse F-35 gevechtsvliegtuigen ondersteuning hebben kunnen bieden. Nederland staat schouder aan schouder met onze NAVO-bondgenoot Polen."

Schoof heeft overlegd met zijn collega-bewindspersonen, de commandant der strijdkrachten en de veiligheidsdiensten. "We volgen de ontwikkelingen nauwgezet."

ANP