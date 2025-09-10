Nederland betrokken bij neerhalen Russische drones boven Polen

Nederland is betrokken bij het neerhalen van de Russische drones in het Poolse luchtruim. Dat bevestigt demissionair defensieminister Ruben Brekelmans (VVD) na berichtgeving van de BBC. Nederlandse F-35's hebben Shahed-drones uit de lucht gehaald.

De Nederlandse F-35's helpen sinds 1 september met het bewaken van het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa. De toestellen zijn daarvoor naar Polen gestuurd.

Of de Russische schending van het Poolse luchtruim in de nacht van dinsdag op woensdag opzettelijk was, wordt nog bekeken. "Maar het feit dat het om meerdere drones gaat, maakt het natuurlijk wel extra verdacht."

Brokstukken

De Poolse krijgsmacht weten dat de operaties na de luchtruimschending zijn beëindigd. De zoektocht naar de neergeschoten drones of brokstukken is nog bezig. Mensen worden opgeroepen ze niet aan te raken of er te dichtbij te komen.

De politie maakte eerder bekend een beschadigde drone te hebben gevonden in de plaats Czosnówka, dicht bij de grens met Belarus en Oekraïne. Volgens de omroep Polsat heeft een andere drone een woning getroffen in het oostelijke Wyryki. Daarbij zouden geen slachtoffers zijn gevallen.

'Nederland vierkant achter Polen'

Volgens demissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel (VVD) zijn de Russische inbreuken van het NAVO-luchtruim met drones onaanvaardbaar en vormen een bedreiging voor de veiligheid van Europa. "Nederland staat vierkant achter Polen", zegt hij in een bericht op X.

NAVO-land

De NAVO overlegt nauw met Polen en topman Mark Rutte heeft contact met de regering. Polen is een NAVO-land en kan vragen om hulp van de andere landen van het 32-koppige bondgenootschap.

"Talrijke drones zijn vannacht het Poolse luchtruim binnengedrongen en zijn gestuit op de luchtverdediging van Polen en de NAVO", zegt Ruttes woordvoerder op X. Secretaris-generaal Rutte "staat in contact met de leiding van Polen", verzekert ze.

