Nederlanders steunen overleg met Poetin, maar verkiezen oorlog boven 'slechte vrede'

Nederlanders steunen overleg met Poetin, maar verkiezen oorlog boven 'slechte vrede'

Panel

Gisteren, 19:48

Panel

Gisteren, 19:48

De topontmoeting tussen Donald Trump en Vladimir Poetin in Alaska verdeelt de meningen niet over het óf, maar over het hoe. Uit een peiling onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat 80 procent het goed vindt dat er wordt gesproken met de Russische president.

Toch zet het grootste deel daar meteen een belangrijke kanttekening bij: 69 procent vindt het onacceptabel dat Oekraïne zelf niet aan tafel zit. Een kleine groep, 27 procent, ziet wel voordeel in een apart gesprek met de Russische president, in de hoop dat dit sneller resultaat oplevert. Voor 4 procent maakt het niet uit.

Meer mensen accepteren vrede met concessies

De houding over hoe vrede bereikt moet worden, verschuift langzaam. Steeds meer mensen zeggen vrede te verkiezen, zelfs als dat betekent dat Oekraïne bezet gebied moet opgeven en geen kans maakt op NAVO-lidmaatschap. Dat standpunt wordt nu gedeeld door 38 procent van de panelleden met een mening, tegen 33 procent bij een vergelijkbaar onderzoek in maart.

Toch is een nog altijd grotere groep, 47 procent, tegen zulke concessies. Zij willen dat Oekraïne blijft doorvechten om land terug te winnen en de weg naar de NAVO open te houden. Dat aandeel is wel gedaald van 57 procent in maart.

Verschillende thema's bij overleg

Het gesprek tussen Trump en Poetin vindt vrijdagavond (Nederlandse tijd) plaats op de militaire basis Elmendorf-Richardson in Anchorage in Alaska. De locatie is symbolisch als voormalig Russische grondgebied.

Op de agenda staat vooral het conflict in Oekraïne, maar zal ook gaan over mogelijke afspraken over wapenbeheersing en de economische relatie tussen de VS en Rusland. Poetin noemde de Amerikaanse inzet voor vrede "oprecht", al waarschuwde Trump dat er zonder echt akkoord zware sancties zullen blijven gelden. Dat Oekraïne zelf niet is uitgenodigd voor de gesprekken leidde internationaal ook tot felle kritiek.

