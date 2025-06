Angst voor oorlog neemt snel af, maar vertrouwen in leiderschap blijft laag

Waar eerder bijna de helft van de Nederlanders vreesde voor een oorlog, lijkt de directe angst voor een gewapend conflict iets te zijn afgenomen. Uit de nieuwste Hart van Nederland-peiling blijkt dat dertig procent denkt dat Nederland de komende jaren in een vechtoorlog terechtkomt. In april was dat nog 45 procent, en in december zelfs 51 procent. Slechts vier procent verwacht dat dit al binnen twaalf maanden zal gebeuren.

Deze week vond in Den Haag de NAVO-top plaats waarin afspraken werden gemaakt over hogere defensienormen en werd Rusland expliciet als bedreiging betiteld. Tegelijkertijd blijft het vertrouwen in de politieke leiders beperkt. Slechts 39 procent van de ondervraagden vertrouwt erop dat zij Nederland goed kunnen verdedigen als het erop aankomt. 3 procent weet het niet. De rest, 58 procent, gelooft er niet in.

Nederland zal in 2035 ruim 23 miljard euro extra aan defensie en verwante zaken gaan uitgeven, als gevolg van de hogere NAVO-norm. In Nieuws van de Dag ontcijferen defensieverslaggever Silvan Schoonhoven en Han Bouwmeester (hoogleraar Militair-Operationele Wetenschappen) waar die miljarden naar toe moeten, te zien in de video hierboven.

Bereidheid om in dienst te gaan

Een klein procent van de panelleden is op dit moment al werkzaam bij defensie. Daarnaast zou nog eens twaalf procent wel bereid zijn om in actieve dienst te gaan of dat op z'n minst te overwegen. 85 procent ziet daar momenteel niets in.

Ook voor de jongere generatie blijkt de weg naar defensie niet vanzelfsprekend. Van de mensen met kinderen onder de 35, of die verwachten ooit kinderen te krijgen, zou slechts zeven procent hun kind actief aanmoedigen om het leger in te gaan. Van de 93 procent die dat niet zou doen, zegt 59 procent wel achter die keuze te staan als het kind daar zelf voor kiest.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wat vind je van vuurwerk, klimaatdemonstraties of de opkomst van kunstmatige intelligentie? En hoe kijk jij naar de verschillende politieke besluiten? Dat krijg je allemaal voorgeschoteld in het Hart van Nederland-panel. Meld je hieronder aan en bepaal wat nieuws wordt!