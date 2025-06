NAVO-top ten einde: dit is er allemaal besproken en besloten

De NAVO-top in Den Haag is ten einde. De leiders van de NAVO-landen bereikten een gezamenlijke verklaring waarin Rusland wordt aangewezen als een langetermijnbedreiging voor de veiligheid van Europa en de VS. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Die boodschap ging niet zonder slag of stoot: vooral de Amerikanen wilden aanvankelijk niet zo ver gaan. Maar Europese druk bleek doorslaggevend.

De Amerikaanse president Donald Trump was aanvankelijk terughoudend. Hij wilde Rusland niet te fel aanpakken in de verklaring, omdat hij juist inzet op een nieuw begin met Moskou. Volgens diplomaten begon Trump pas in de laatste weken vóór de top van gedachten te veranderen. Europese leiders zeiden dat ze alleen konden instemmen met hogere defensie-uitgaven als er ook harde taal over Rusland in de verklaring kwam. Zo probeerden ze Trump te overtuigen.

Wat zegt de verklaring over Oekraïne?

Opvallend is dat Oekraïne tóch een plek kreeg in de tekst. "De bondgenoten bevestigen hun blijvende soevereine toezeggingen om steun te verlenen aan Oekraïne", luidt de verklaring. De steun aan Oekraïne telt voortaan mee in de berekening van de defensie-uitgaven. Een gevoelig punt voor Trump, die de steun aan Kiev juist wilde terugschroeven en lang bezwaar maakte tegen de komst van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky naar Den Haag.

Zelensky sprak aan het eind van de middag samen met leiders van Frankrijk, Duitsland, Polen, Italië, het VK en demissionair premier Dick Schoof. Ook de nieuwe NAVO-baas Mark Rutte hield een persconferentie.

Waar is de volgende NAVO-top?

In 2026 is Turkije gastland voor de volgende top. Dat was al eerder afgesproken, maar staat nu ook zwart op wit. Daarna is Albanië aan de beurt, al is nog niet duidelijk of die bijeenkomst al in 2027 zal zijn. Soms slaat de NAVO een jaartje over.

Hart van Nederland/ANP