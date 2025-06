Koning kijkt terug op geslaagd diner, dit gebeurt op NAVO-dag 2

Koning Willem-Alexander kijkt terug op een geslaagde avond in Paleis Huis ten Bosch. 32 wereldleiders kwamen bij de Oranjes dineren. Het was de aftrap van de langverwachte NAVO-top.

Op X laat de koning het volgende weten: "Het was een groot genoegen u vanavond te ontvangen op Paleis Huis ten Bosch. Ik wens u morgen in uw beraadslagingen veel wijsheid toe en heb er het volste vertrouwen in dat de NAVO als resultaat daarvan sterker zal zijn dan ooit".

Het Koninklijk Huis deelt daarnaast vier foto's: een foto van alle wereldleiders op de trap van het paleis, een foto van koningin Máxima en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan tafel, een foto van de wereldleiders aan tafel in de Oranjezaal en een foto waarbij de koning de hand schudt van NAVO-chef Mark Rutte.

Het diner was tot in de puntjes verzorgd. Zo zag het eruit:

Alle wereldleiders vertrokken na het diner weer, behalve de Amerikaanse president Donald Trump. Hij bleef slapen op het paleis. Dat zorgde overigens voor een hoop grapjes op sociale media, zoals in bovenstaande video te zien is.

Dag 2

De tweede en tevens de laatste dag van de NAVO-top is de belangrijkste. Rutte komt om 08.00 uur aan bij het World Forum in Den Haag. Een half uur later zullen de wereldleiders volgen. Daarna maken ze een foto, de zogenaamde familiefoto.

Dan is het belangrijkste moment van de NAVO-top: de vergadering over de belangrijkste besluiten van de alliantie. Die duurt zo'n tweeëneenhalf uur. Rond de lunch moet er een akkoord zijn. Rutte gaat dan als eerste een toelichting geven, gevolgd door Trump en daarna de andere wereldleiders. Ook kunnen ze dan vragen beantwoorden van de pers. Daarna vertrekken ze weer uit Nederland en is de NAVO-top ten einde.