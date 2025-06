Bromance? Rutte complimenteert Trump in uitgekomen sms: 'Je bereikt wat geen president kon'

'Mr President. dear Donald', is de aanhef van Ruttes smsje. NAVO-chef Mark Rutte feliciteert in het bericht de Amerikaanse president Donald Trump met zijn 'grote succes', namelijk dat Europa veel meer gaat betalen voor defensie. 'Dat wordt jouw overwinning', staat in het sms-bericht van Rutte aan Trump, dat de Amerikaanse president dinsdag naar buiten bracht.

Trump deelt het bericht van Rutte op zijn socialemediaplatform Truth Social. Ruttes sms staat vol complimenten en hoofdletters. Rutte dankt 'beste Donald' voor de aanvallen op Iran. Zijn optreden was volgens Rutte 'werkelijk buitengewoon', deed hij iets 'wat niemand anders durfde te doen' en 'maakt het ons allemaal veiliger'.

De Amerikaanse president Donald Trump slaapt dinsdagavond op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Hij zou eigenlijk slapen in Noordwijk, waar inwoners zich een tijdje geleden al bereidde voor op de komst van Trump (zie bovenstaande video).

'Je vliegt vanavond een nieuw groot succes in Den Haag tegemoet', gaat Rutte verder. 'Het was niet gemakkelijk, maar we zijn erin geslaagd ze allemaal te laten tekenen voor 5 procent!' De leiders van de 32 NAVO-landen zullen woensdag afspreken 5 procent van hun economie te gaan uitgeven aan defensie en ondersteunende zaken.

Volgens Rutte heeft Trump gezorgd voor een belangrijk moment voor Amerika, Europa en de wereld. 'Je zult iets bereiken wat geen enkele Amerikaanse president in decennia voor elkaar heeft gekregen'.

Uitstekende band

Rutte heeft er geen probleem mee dat Trump zijn sms openbaar heeft gemaakt. "Het was niet gepland, maar er staat niets geks in. Geen enkel probleem mee", zei hij bij een ingelast mediamoment. Op de vraag of dat wel past bij een NAVO-chef, reageerde hij nonchalant. "Ja hoor, dat heb ik gister ook gedaan."

Op de NAVO-top zeiden diplomaten achter de schermen dat ze plaatsvervangende schaamte hadden bij het lek. Op de vraag of het bericht niet kan overkomen als geslijm, reageerde Rutte: "Dat is een kwestie van smaak, maar zo werk ik." Hij benoemt ook dat hij goed bevriend is met Trump en hem al jaren kent.

Rutte overlaadt Trump al sinds zijn aantreden met lof en heeft mede daardoor volgens NAVO-bronnen een uitstekende verstandhouding met Trump. Deze zou cruciaal zijn om Trumps steun voor de NAVO te behouden. Volgens de bronnen is Rutte er toch maar in geslaagd om de president naar de top in Den Haag te halen. De vrees bestond dat Trump erover zou denken weg te blijven, wat voor een NAVO-crisis zou kunnen zorgen.

Truth Social - bericht Donald Trump

Hart van Nederland/ANP