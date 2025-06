Zo ziet 'The Beast' van Trump er vanbinnen uit, volgens Frederique: 'Net een tank'

Het was nog even de vraag of hij zou komen, maar dinsdag zal de Amerikaanse president Donald Trump voet op Nederlandse bodem zetten voor de NAVO-top. Eenmaal geland verplaatst hij zich naar Den Haag met 'The Beast': een beest van een limousine en de best beveiligde auto van de wereld. Maar hoe zou die er vanbinnen uitzien? Frederique Stravers-Leenheer uit Sassenheim weet het.

Trump komt dinsdag aan op Schiphol. Zijn dienstvoertuig The Beast is al een paar dagen in Nederland. Er zal ook getankt moeten worden. Toen Barack Obama 11 jaar geleden voor de Nucleaire top in Nederland was, gebeurde dat bij het tankstation van Frederique in Sassenheim. De toenmalige Amerikaanse president kwam toen helaas niet mee, maar wél mocht Frederique na het tanken even een kijkje nemen in de enorme auto.

Een kijkje nemen

"Er werd mij toen aangeboden om even in The Beast te kijken. Dat liet ik me geen twee keer zeggen", zegt ze lachend tegen Hart van Nederland. "Ik vond het wel gaaf dat ik deel mocht uitmaken van die militaire operatie. En dat bij een tankstation in Sassenheim in de Bollenstreek. Ik vond het geweldig."

Hoe die er van binnen uitziet? "Het is een prachtige auto met een dikke, zware deur. Het is net een tank verkleed als limousine", zegt Frederique. "Het heeft luxe, zwarte leren bekleding en er zit een satellietverbinding binnen en allerlei communicatiemiddelen." Helaas mocht Frederique geen foto's maken. "Maar het was echt bijzonder. In mijn hele carrière was dit de kers op de taart."

Het was nog niet zeker of Trump aanwezig zou zijn bij de NAVO-top. Er was twijfel over ontstaan na de Amerikaanse aanvallen op Iran. Of het tankstation van Frederique The Beast weer mag volgooien dinsdag is nog geheim.