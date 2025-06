'Ernstige gevolgen voor NAVO-top in Den Haag door escalatie Iran, Trump blijft mogelijk weg'

De Amerikaanse aanvallen op Iran en de mogelijke Iraanse wraak zullen grote, schadelijke gevolgen hebben voor de NAVO-top in Den Haag, denkt voormalig NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer. De Amerikaanse president Donald Trump blijft daardoor mogelijk weg, zei hij in de politieke talkshow Buitenhof.

Door de huidige situatie in het Midden-Oosten zullen cruciale kwesties als de oorlog in Oekraïne ondersneeuwen nu de vijandelijkheden alle aandacht opslurpen. Of Trump dinsdag nog naar de top komt, hangt volgens De Hoop Scheffer af van het Iraanse antwoord op de Amerikaanse bombardementen in de nacht van zaterdag op zondag.

Als het land Amerikaanse legerbases in bijvoorbeeld de Golfstaten en andere Amerikaanse doelwitten gaat bestoken, kan Trump volgens hem niet anders dan in Washington blijven.

Hart van Nederland/ANP