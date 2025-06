Noodverordening in Den Haag om NAVO-top aangepast: meer gebieden afgesloten

De noodverordening die geldt wegens de NAVO-top in Den Haag is op enkele punten aangepast, meldt de gemeente Den Haag zondag. Zo wordt een gebied in de buurt van het Haagse Bos een uur eerder afgesloten dan gepland in verband met het diner dinsdagavond in Paleis Huis ten Bosch.

Mensen die rond het terrein van de NAVO-top in Den Haag wonen, krijgen een week lang geen krant in de brievenbus. Ze moeten die ophalen op een speciaal punt aan de rand van het afgesloten terrein, zo is te zien in bovenstaande video.

De afsluiting daar gaat in op dinsdag om 16.00 uur tot uiterlijk woensdag 11.00 uur. In Huis ten Bosch is een diner onder meer met leiders van de NAVO-landen. Bewoners in de buurt kunnen naar hun woning en gebruik blijven maken van hun voertuigen, aldus de gemeente.

Extra afgesloten gebied

Andere wijzigingen in de noodverordening zijn dat er een afgesloten gebied bijkomt, namelijk rond een hotel aan de Plesmanweg. De afsluiting is van zondag 12.00 uur tot donderdag uiterlijk 11.00 uur. Een afgesloten gebied rondom hotels aan de Zeestraat wordt kleiner zodat een fitnessbedrijf bereikbaar blijft. In alle gevallen kunnen bewoners van en naar hun woningen.

Over de wijzigingen in de noodverordening is de Haagse gemeenteraad zondag geïnformeerd door burgemeester Jan van Zanen.

ANP