Vanwege de NAVO-top gaat Vlaggetjesdag on tour: van haven naar hofstad

Normaal gesproken lopen er nu zo’n 150.000 tot 200.000 mensen over Scheveningen tijdens Vlaggetjesdag. Maar deze zaterdag is het daar angstvallig stil. Door de NAVO-top kan het evenement daar niet doorgaan, maar dat houdt de organisatie niet tegen. Want als de bezoekers niet naar Vlaggetjesdag kunnen komen, dan komt Vlaggetjesdag wel naar de bezoekers.

Twee touringcars rijden door de stad langs verschillende viskramen. Bij elke kraam nemen de passagiers een haring. "Hij smaakt weer heerlijk, zoals ieder jaar," vertelt een vrouw. "Verrukkelijk is-ie," hapt een ander toe.

Hoe en waarom ze het dit jaar zo aanpakken, zie je in de bovenstaande video.