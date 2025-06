Omwonenden NAVO-top moeten krant week lang afhalen: 'We ervaren al veel overlast'

Mensen die rond het terrein van de NAVO-top in Den Haag wonen, krijgen een week lang geen krant in de brievenbus. Ze moeten die ophalen op een speciaal punt aan de rand van het afgesloten terrein, bij het Statenplein en de Willem de Zwijgerlaan. De ophaalplek is vanaf zaterdag beschikbaar.

De top is in het World Forum. Tientallen regeringsleiders en ministers komen naar Den Haag. Om de deelnemers te beveiligen, wordt het terrein van de buitenwereld afgesloten, met kilometerslange en metershoge hekken. Binnen die omheining staan ook huizen. De bewoners daarvan mogen door de hekken, maar bijvoorbeeld bezorgers niet.

Nu buurtbewoners hun krantje op een speciale plek moeten ophalen, rijst de vraag of het allemaal niet "te overdreven" is. "We ervaren wel veel overlast", aldus een buurtbewoner tegen Hart van Nederland. "Had het niet via een videoverbinding gekund?" Komende dinsdag en woensdag vindt na NAVO-top plaats.

Hart van Nederland/ANP