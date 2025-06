World Forum vanaf vandaag hermetisch afgesloten: strenge beveiliging rond NAVO-top

Het World Forum in Den Haag is sinds afgelopen nacht volledig afgesloten voor publiek. In aanloop naar de NAVO-top van volgende week heeft de politie de laatste toegangspoorten dichtgedaan. Het gebied is daardoor compleet ontoegankelijk. Over een lengte van vijf kilometer zijn hekken van drie meter hoog geplaatst, bedoeld om mensen zonder toegangsbewijs op afstand te houden.

Met het sluiten van de hekken zijn ook de laatste veiligheidsmaatregelen van kracht geworden. Speurhonden controleren het terrein op explosieven. Motoragenten, persoonsbeveiligers en leden van de Mobiele Eenheid krijgen hun laatste instructies. "Als het een puzzel is, zijn dit de laatste één of twee stukjes die we nog moeten leggen", zegt politiechef Willem Woelders over de voorbereidingen.

Wennen voor omwonenden

De gemeente Den Haag verwacht dat bewoners en reizigers even moeten wennen, maar denkt niet dat het uit de hand loopt. "Het verkeer moet wennen aan het nieuwe normaal", aldus verkeerscoördinator Jelmer Keijts. De Johan de Wittlaan is al sinds april afgesloten, wat volgens Keijts vooral leidt tot discussies met verkeersregelaars. "Toen motoragenten erbij kwamen, accepteerden mensen het wel."

Na afloop van de top, op woensdag, gaan de hekken weer open voor publiek. Toch blijft de Johan de Wittlaan nog tot augustus dicht. De tijdelijke gebouwen op het wegdek moeten worden afgebroken, en daarna volgt een herinrichting van de weg, inclusief het terugplaatsen van vlaggenmasten en bomen.

Afgesloten luchtruim

Intussen blijft het luchtruim boven meerdere plaatsen in Zuid-Holland gesloten voor drones. Het gaat onder andere om Den Haag, Valkenburg en Noordwijk. Donderdagavond werd opnieuw een drone in beslag genomen die in verboden gebied vloog. De bestuurder kreeg een boete en het Openbaar Ministerie onderzoekt of er verdere stappen volgen. "Stuur geen drones de lucht in. Doe het gewoon niet", waarschuwt Woelders.

Volgens de politie zijn de afgelopen dagen meerdere drones uit de lucht gehaald. De veiligheidsmaatregelen rond de NAVO-top zorgen dus niet alleen op straat voor beperkingen, maar ook in de lucht.

Hart van Nederland / ANP