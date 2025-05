Komt Trump naar mijn restaurant? Kan ik mijn dorp nog wel in? Noordwijk stelt vragen over NAVO-top

Kan ik mijn dorp nog wel in en uit? Wat gaat er gebeuren met het reuzenrad? Komt Trump wel of niet bij ons slapen? Allemaal vragen waar Noordwijkers mee zitten nu de NAVO-top steeds dichterbij komt. Om antwoorden te geven op deze vragen houdt de gemeente drie inloopspreekuren. Ze hopen hiermee wat zorgen van de bewoners weg te nemen. Vrijdag is het eerste moment dat er vragen beantwoord kunnen worden.

De kans is groot dat de Amerikaanse president Donald Trump verblijft in Huis Ter Duin. Dat hebben immers de andere Amerikaanse presidenten ook gedaan. Trumps specifieke dieet, dat bestaat uit een goed gebakken steak met enorm veel saus en een beetje salade, en chocoladetaart met twee bollen vanille-ijs, hoeft hij niet te missen als hij in Noordwijk verblijft. Op steenworp afstand zit namelijk een Amerikaans restaurant die steak, saus en chocoladetaart op het menu heeft staan.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Noordwijk maakt zich echter zorgen over de bereikbaarheid van het dorp. "Ik denk dat ik een paar dagen het dorp ontvlucht", zegt iemand. "Met Obama heb ik dit al meegemaakt, het was goed beveiligd maar het is niet anders., zegt iemand in bovenstaande video.

Volgens de burgemeester van Noordwijk hoeven inwoners en ondernemers zich echter geen zorgen te maken. "Noordwijk wordt geen Fort Knox."