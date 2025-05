Hotel annuleert megaboeking NAVO-top voor opvang asielzoekers

Een geplande hotelboeking voor NAVO-medewerkers in Voorburg is geannuleerd, omdat het hotel moet worden verbouwd voor de opvang van asielzoekers. Dat meldt Omroep West. Het gaat om 125 medewerkers van de NAVO-top die in juni in Den Haag plaatsvindt. Zij zouden verblijven in het Holiday Inn hotel in Voorburg, maar kregen drie maanden voor de geplande overnachtingen te horen dat hun reservering niet doorgaat.

Ondernemers rond het World Forum moeten mogelijk dagen dicht voor de NAVO-top en lopen daardoor duizenden euro’s mis, vertellen ze in bovenstaande video. Of ze daarvoor gecompenseerd worden, is nog maar de vraag.

De hotelboeking met een prijskaartje van ruim 240.000 euro was al in september 2024 vastgelegd door het Haagse bedrijf Worldmeetings, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het complete hotel werd afgehuurd: 125 kamers, de vergaderzalen, parkeergelegenheid en met één duidelijke eis: geen toegang voor derden, vanwege de veiligheid van de NAVO-delegatie.

Een paar maanden later, eind maart, liet de hoteluitbater weten dat ze slechts 45 in plaats van 125 kamers konden aanbieden. Het hotel moet namelijk worden verbouwd omdat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het pand gaat huren. Op de bovenverdiepingen worden maximaal tweehonderd asielzoekers ondergebracht. "Alles was rond, alles was betaald. En ineens krijg je te horen dat het niet doorgaat, vlak voordat het zover is", zegt Michel Snoek van Worldmeetings tegen Omroep West.

Het pand zou al sinds december niet meer beschikbaar zijn, maar dat is pas maanden later gemeld. Worldmeetings spande daarop een kort geding aan, maar een week voor de zitting begon de verbouwing al.

Schadevergoeding

Uit de rechtbankuitspraak blijkt dat het hotel zich beroept op overmacht, maar de rechter ging daar niet in mee. De voorzieningenrechter spreekt van een 'wanprestatie' en stelt dat de hoteluitbater tekort is geschoten. Ook oordeelde de rechter dat de voorgestelde tussenoplossing met slechts 45 kamers geen optie is, omdat het ging om een volledige buy-out voor veiligheidsdiensten. De exploitant moet het volledige boekingsbedrag én een schadevergoeding van bijna 150.000 euro betalen.

Toch schiet Worldmeetings daar weinig mee op. "Dit is geen winst voor ons, dit is ons geld terug", zegt Snoek. De kans dat er nog een ander hotel gevonden wordt dat aan alle eisen van de NAVO-top voldoet, is volgens het bedrijf klein.