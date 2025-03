ZIEN: Zo bereidt de politie zich op het Walibi-terrein voor op de NAVO-top

Op het Walibi-terrein in Biddinghuizen is vrijdag een grote politieoefening gehouden. De Mobiele Eenheid trainde daar voor de NAVO-top die eind juni in Den Haag plaatsvindt. Alle disciplines oefenden mee, van politiehonden en -paarden tot aan de technische eenheid.

De politie bereidt zich voor op verschillende scenario's die zich kunnen voordoen tijdens het grote evenement 24 en 25 juni. "Tijdens zo'n oefening proberen we situaties na te bootsen die kunnen gaan gebeuren tijdens de NAVO-top. Denk bijvoorbeeld aan demonstraties", aldus een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland.

In de bovenstaande video zie je hoe de politie vrijdag op het Walibi-terrein trainde.

NAVO-top

De NAVO-top wordt dit jaar in Nederland georganiseerd. Tijdens een NAVO-top bespreken de staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen onder meer de wereldwijde veiligheid. Daarnaast maakt de NAVO vaak nieuw beleid bekend.