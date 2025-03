Varend Corso dit jaar afgelast door NAVO-top: ‘Moeilijk besluit’

Liefhebbers van het Varend Corso in het Westland moeten dit jaar verstek laten gaan. Het jaarlijkse bloemencorso op het water is afgelast, omdat het gebruikelijke weekend eind juni niet mogelijk was door de NAVO-top in Nederland. Een alternatieve datum bleek onhaalbaar. De organisatie spreekt van een "moeilijk besluit".

Bekijk hierboven onze reportage van het Varen Corso Westland van vorig jaar.

Normaal gesproken trekt het bloemencorso op het water honderdduizenden bezoekers en vindt het plaats in het weekend van 20 tot en met 22 juni. Maar door de NAVO-top, waarvoor 27.000 agenten worden ingezet, kon dat niet doorgaan. Volgens de politie wordt dit "de grootste veiligheidsoperatie uit de geschiedenis van de Nederlandse politie".

Volgend jaar weer een editie

Een alternatieve datum, het weekend na Hemelvaart, bleek niet haalbaar door de vakantieperiode. Hierdoor waren er onvoldoende vrijwilligers en kon ook de scholencompetitie niet doorgaan. De organisatie zou volgende week de ontwerpen van de deelnemende schepen bekijken, maar heeft deelnemers nu geadviseerd deze te bewaren voor volgend jaar. Dan keert het corso terug rond de langste dag van het jaar.

Hart van Nederland/ANP