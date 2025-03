Koning organiseert diner voor regeringsleiders op Huis ten Bosch tijdens NAVO-top

Koning Willem-Alexander nodigt alle regeringsleiders die eind juni de NAVO-top in Den Haag bezoeken uit voor een diner op Huis ten Bosch. Dat zei hij woensdag tijdens een persgesprek op Cyprus, waar hij op staatsbezoek is.

Bekijk in bovenstaande video de meest recente fotosessie van koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en de drie prinsessen.

Diner met alle regeringsleiders

"De NAVO-top is extreem belangrijk voor de NAVO en Nederland, en we gaan ervan uit dat de hele wereld zeer kritisch zal kijken wat daar gebeurt", zei de koning. "De Security Summit in 2014 in Den Haag bood mij de kans om een diner aan te bieden aan alle regeringsleiders op Huis ten Bosch. Datzelfde zal ik gaan doen tijdens de NAVO-top in Den Haag."

De koning verheugt zich erop "alle staatsleiders en regeringsleiders op de NAVO-top op Huis ten Bosch te ontvangen voor een diner. We gaan er samen een mooie avond van maken."

ANP