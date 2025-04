Hele land gaat verkeershinder rond NAVO-top merken: hier moet je op letten

Werk tijdens de NAVO-top thuis, is het advies van de Rijksoverheid. De top, die in het World Forum in Den Haag is, is een enorme logistieke operatie en daarom worden veel veiligheids- en verkeersmaatregelen genomen. Die treffen niet alleen Den Haag, maar het hele land.

Om de tientallen wereldleiders en duizenden delegatieleden veilig van Schiphol naar Den Haag te krijgen, worden wegen afgezet en is er kans op "ernstige hinder", waarschuwt de overheid. Mensen moeten rekening houden met een verdrievoudiging van de normale verkeersdrukte tijdens de spits. Het advies luidt daarom om niet tijdens de spitsuren te reizen en om gebruik te maken van het openbaar vervoer.

De oproep om de Randstad te mijden, gaat samen met een oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. "Zo hou je de weg zo goed mogelijk vrij voor mensen die niet thuis kunnen werken", zegt Pieter van Veen van Rijkswaterstaat tegen Hart van Nederland. "Als mensen allemaal blijven doen wat ze deden, zit het wegennet door de maatregelen overvol. Corona heeft ons thuiswerken geleerd, dus we hopen dat dat veel gaat schelen."

Niet voor iedereen is het zo makkelijk om thuis te werken. Voor de transportsector wordt het weekend in juni bijvoorbeeld een uitdaging. In bovenstaande video zie je daar meer over.

Hinder

De maatregelen treffen het hele land. Zo krijgen mensen die van Groningen met de auto naar Den Haag of Rotterdam willen reizen, het advies om langs Arnhem, Nijmegen en Dordrecht te rijden. Dan is er volgens Rijkswaterstaat 30 procent minder verkeer op de weg, maar de daling "is te weinig om ernstige vertragingen te voorkomen".

Weggebruikers tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam moeten vanaf zondagmiddag 22 juni al rekening houden met hinder, onder meer door het plaatsen van afzettingen. De A5 tussen de knooppunten Raasdorp (A9) en De Hoek (A4) is van zondag 22 juni 17.00 uur tot vrijdag 27 juni 05.00 uur in beide richtingen dicht. De A44 tussen knooppunt Burgerveen en Wassenaar is in de richting van Den Haag in deze periode ook afgesloten.

Ook de N44 tussen Wassenaar en de aansluiting met de N14 is in beide richtingen afgesloten. Dat geldt ook voor de N440, de weg richting het World Forum, waar de top wordt gehouden. Op de A4 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Burgerveen zijn in de richting van Den Haag minder rijstroken beschikbaar. Ook zijn diverse op- en afritten dicht voor regionale en lokale wegen rondom en in Den Haag, Rotterdam, Wassenaar, Katwijk, Noordwijk, Haarlemmermeer en Leiden.

Spoor

Op het spoor zijn er geen beperkingen. Wel is het mogelijk dat meer mensen die dagen met de trein reizen en er mogelijk lijnen uitvallen. De NS zet echter geen extra treinen in.

Extra verkeersmaatregelen gelden op woensdag 25 juni, omdat de conferentie op die dag wordt afgesloten. Vanaf de loop van de middag tot aan het einde van de dag zijn de N434 en de A44 in beide richtingen dicht.

Hart van Nederland/ANP