Haagse ondernemers boos: dicht om NAVO-top, compensatie onzeker

Een week lang de deuren sluiten en niks verdienen, omdat toevallig de NAVO-top in jouw stad gehouden gaat worden? Voor sommige ondernemers in de omgeving Den Haag lijkt het realiteit te gaan worden. Maar dan zit er vast wel een compensatie aan te komen, toch... toch? Nou... zo zeker is dat nog niet.

Dinsdag 24 en woensdag 25 juni komen steeds dichterbij, pas na die dagen kan de claim worden neergelegd. En dan is het maar de vraag of de overheid akkoord gaat. Osteopaat Bernard Versteegh heeft zijn praktijk vlak achter het World Forum, waar de NAVO-top zal plaatsvinden. Hij baalt als een stekker, want hij moet vijf werkdagen dicht.

"En dan zijn er ook nog eens een maandenlange wegafsluitingen. Veel patiënten, zeker die van buiten Den Haag moeten komen blijven weg of boeken hun behandeling veel later. Of bij een andere therapeut. Nou ja dat snap ik wel", verzucht de therapeut. Naar eigen zeggen loopt hij minstens 10.000 euro mis.

Wie gaat dat betalen?

Hart voor Den Haag-raadslid Ralf Sluijs kan die teleurstelling wel begrijpen. Hij heeft dan ook al vragen bij de gemeente neergelegd. "De druk op de gemeente is hard nodig. Want het is bizar dat ze hier nog niet over hebben nagedacht, over een dikke maand is het al zover. En ik vind sowieso: de Haagse belastingbetaler moet hier niet voor opdraaien, maar de overheid. Of de NAVO zelf."

De gemeente Den Haag zegt dat ze voor sommige ondernemers wat geregeld hebben zoals bijvoorbeeld een tijdelijke ruimte op het stadhuis. Verder wijzen ze naar een schaderegeling van de landelijke overheid, waar ondernemers een beroep op kunnen doen. "Daarnaast staat het ondernemers zoals gebruikelijk vrij om een verzoek in te dienen bij de gemeente voor nadeelcompensatie."

Ministerie heeft potje Het ministerie van Buitenlandse Zaken, die de top organiseert, laat weten dat de claims inderdaad pas achteraf ingediend kunnen worden. "Je kunt niet met de natte vinger vooraf iets schatten." Na het indienen van een claim gaat het ministerie kijken waar de vergoeding vandaan moet komen, áls die er komt: "Wat niet zeker is, is of er schade wordt vergoed en hoeveel. Maar er is geen limiet op het potje. Het is niet zo dat er een grote kist met geld opengaat, het moet een reëel probleem zijn." Ze noemen het voorbeeld van een fysiotherapeut "die nu al weet dat hij een week lang geen klanten kan ontvangen. Die moet daar nu al creatief op inspelen, afspraken verzetten of patiënten wellicht ergens anders opvangen. We kunnen niet nu al zeggen of iemand zeker wél of géén compensatie gaat krijgen. Dat bekijken we pas achteraf."

Maar ondertussen wijst Versteegh nog op een ander punt. Want naast de naar schatting 10.000 euro die hij misloopt, raakt hij mogelijk nog meer geld kwijt. "Ik heb het nog niet eens gehad over de huur die ik gewoon door moet betalen. Echt veel vertrouwen dat ik überhaupt een vergoeding ga krijgen, heb ik niet."