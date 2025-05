Rutte wil dat nieuwe NAVO-norm in 2032 gaat gelden

NAVO-baas Mark Rutte wil dat de verhoogde norm voor defensie-uitgaven in 2032 ingaat. Dat zei premier Dick Schoof vrijdag na de ministerraad. Voor het eerst is er een jaartal genoemd voor de invoering van deze mogelijke nieuwe NAVO-norm.

De huidige afspraak is dat landen 2 procent van hun bbp aan defensie besteden. Die norm werd in 2014 vastgesteld en zou in 2024 zijn bereikt. Toch voldoen veel landen nog steeds niet aan die eis.

De NAVO-top gaat een zware wissel trekken op hulpdiensten zoals de politie. Zo maakt de Nederlandse Politiebond zich zorgen over de inzet van 27.000 agenten. In de bovenstaande video deelt Nine Kooiman van de bond haar zorgen.

Rutte pleit nu voor een verhoging naar 3,5 procent voor militaire uitgaven, plus nog eens 1,5 procent voor onder andere infrastructuur en cybersecurity. Hij stuurde hierover een brief naar alle 32 NAVO-landen.

NAVO-top

Volgens Schoof is er binnen het kabinet al een eerste gesprek gevoerd over dit voorstel. De komende weken wordt verder besproken hoe Nederland zich opstelt op de NAVO-top eind juni in Den Haag, waar de landen moeten besluiten of ze akkoord gaan met de nieuwe norm.

"Extra investeringen in defensie zijn nodig," aldus Schoof. "Maar dat betekent niet dat we direct ja zeggen op de eerste brief van de NAVO-topman. We moeten dit zorgvuldig bespreken."

