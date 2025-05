Gemeenteraad Den Haag wil gratis openbaar vervoer tijdens NAVO-top

Tijdens de NAVO-top in Den Haag eind juni wil de gemeenteraad dat inwoners en reizigers tijdelijk gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Dat moet volgens de raad een vorm van compensatie zijn voor de overlast die verwacht wordt in de stad. De motie is dinsdag unaniem aangenomen door alle partijen in de Haagse gemeenteraad.

Den Haag is op 24 en 25 juni het toneel van een ongekend grote NAVO-top, waarbij onder andere 45 regeringsleiders en staatshoofden aanwezig zullen zijn. Voor deze top worden delen van de stad zwaar beveiligd en volledig afgesloten. Ook op snelwegen in de Randstad worden forse verkeersmaatregelen genomen. Mensen wordt geadviseerd de regio te mijden en thuis te werken.

De NAVO-top gaat een zware wissel trekken op hulpdiensten zoals de politie. Zo maakt de Nederlandse Politiebond zich zorgen over de inzet van 27.000 agenten. In de bovenstaande video deelt Nine Kooiman van de bond haar zorgen.

Gebaar naar inwoners

Door de verwachte verkeersdrukte en beperkingen vindt de gemeenteraad dat het Rijk moet ingrijpen. "Als gebaar naar Hagenaars" moet het kabinet zorgen dat reizigers gratis met de bus en tram kunnen, zo staat in de motie van VVD en GroenLinks. Volgens de partijen is dit in andere Europese steden bij soortgelijke toppen ook gebeurd.

De maatregel moet vooral verlichting bieden voor mensen die in de stad moeten blijven en afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die niet thuis kunnen werken of zorgverleners die in de stad moeten zijn.

Hoe het kabinet op het verzoek van de gemeente reageert, is nog niet bekend. De gemeenteraad wil dat het verzoek zo snel mogelijk richting Den Haag wordt gestuurd, zodat er op tijd een besluit genomen kan worden.

ANP