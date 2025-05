Deel strand langs kust mogelijk op slot tijdens NAVO-top in juni

Tijdens de NAVO-top eind juni zal een deel van het strand langs de Nederlandse kust mogelijk afgesloten worden voor publiek. Dat bevestigen betrokken autoriteiten. De top, waarbij tientallen wereldleiders verwacht worden, brengt flinke veiligheidsmaatregelen met zich mee. Vooral in de buurt van locaties waar hoogwaardigheidsbekleders verblijven, zijn beperkingen onvermijdelijk.

Het strand van Scheveningen blijft in ieder geval wél toegankelijk. Daar is voldoende afstand tot het World Forum in Den Haag, waar de bijeenkomst plaatsvindt. Volgens Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg is afsluiting daar niet nodig. "Er zit veel ruimte tussen het World Forum en het strand", aldus Aalbersberg.

Van Zanen: ‘Het is dan zomer hè!’

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag is opgelucht, want op het openhouden had hij "aangedrongen, want het is dan zomer hè!”, zegt hij. In 2014 werd het strand wel afgesloten tijdens een soortgelijke top.

Voor andere kustplaatsen geldt dat niet overal dezelfde ruimte beschikbaar is. Zo zal het strand bij bepaalde accommodaties waar wereldleiders overnachten deels ontoegankelijk zijn. Volgens berichten zou de Amerikaanse president Donald Trump mogelijk in een hotel aan zee verblijven.

Zichtbare beveiliging

Hoewel de top op 24 en 25 juni plaatsvindt, worden de maatregelen al eerder voelbaar. Bezoekers van kustplaatsen en bewoners moeten rekening houden met zichtbare politie-inzet en afsluitingen.

