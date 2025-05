Den Haag verandert in fort voor NAVO-top: Nederland pakt het groots aan

De voorbereidingen zijn in volle gang: eind juni verandert Den Haag in een zwaarbeveiligde vesting voor de NAVO-top. Op 24 en 25 juni komen 45 staatshoofden en regeringsleiders bijeen in het World Forum. De verwachting is dat ook de Amerikaanse president Donald Trump van de partij zal zijn. De politie en Defensie zetten alles op alles om de veiligheid te waarborgen.

De Nederlandse politie zet maar liefst 27.000 politiemensen in. Extra hulp komt uit het buitenland: onder meer agenten uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië ondersteunen met speurhonden en teams tegen drones, meldt de politie. Die buitenlandse teams werken altijd samen met Nederlandse agenten.

Blauw én groen op straat

Net als bij eerdere grote operaties, zoals het Marengo-proces, werkt de politie nauw samen met Defensie. "Dus je ziet gewoon blauw en groen op straat," zegt politie-topman Willem Woelders. Oefenen staat centraal. "Oefenen, trainen, oefenen," herhaalt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. "We willen volledig voorbereid zijn."

De luchtmacht staat paraat met F35-straaljagers en Apache-helikopters om mogelijke dreigingen snel te detecteren. Ook worden speciale installaties geplaatst om drones uit de lucht te halen. Daarvoor komt extra apparatuur uit het buitenland.

Trump of geen Trump?

Hoewel Duitse media meldden dat Trump mogelijk wegblijft als NAVO-landen hun defensie-uitgaven niet verhogen, rekent Nederland nog gewoon op zijn komst. "We houden er rekening mee dat hij komt," aldus Aalbersberg.

De NAVO-top is niet openbaar en vindt plaats in een stevig afgeschermd gebouw. "Er is geen directe toegang tot hoogwaardigheidsbekleders," zegt Aalbersberg. "Heel anders dan bij een open viering zoals in Wageningen."

Hart van Nederland/ANP