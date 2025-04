Haagse weg nu al afgesloten wegens NAVO-top: nog tot augustus dicht

Bewoners van Den Haag zullen vanaf maandag officieel moeten wijken voor de logistiek van de NAVO-top, die in juni van dit jaar plaatsvindt in de stad. Vannacht is de eerste straat, de Johan de Wittlaan, om precies 00.00 uur afgesloten voor verkeer in beide richtingen. De afsluiting geldt ter hoogte van het World Forum.

De maatregel is onderdeel van een reeks voorbereidingen en veiligheidsmaatregelen rondom de topontmoeting, waarbij 45 wereldleiders Den Haag zullen bezoeken. "Het gaat zeker overlast geven", vertelt een woordvoerder van de gemeente. "Maar we denken dat de maatregelen die we treffen en de omleidingen die we inzetten rondom de stad zullen bijdragen aan een beheersbare situatie."

Verkeer zal de komende maanden dus worden omgeleid via omliggende routes. De gemeente Den Haag adviseert weggebruikers om de borden en actuele verkeersinformatie goed in de gaten te houden. De weg blijft afgesloten tot augustus 2025.