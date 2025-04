NAVO-top in Den Haag nu al dubbel zo duur als verwacht

De internationale NAVO-top die in juni in Den Haag plaatsvindt, loopt flink in de papieren. Volgens de vrijdag gepubliceerde voorjaarsnota kost het evenement inmiddels ruim 183 miljoen euro. Dat is bijna het dubbele van de eerdere schatting van 95 miljoen euro.

In aanloop naar de NAVO-top op 24 en 25 juni zal een groot deel van het land hinder ondervinden van de veiligheidsmaatregelen die worden genomen om alles in goede banen te leiden.

Vier ministeries trekken diep in de buidel voor de top. Het grootste deel komt van Justitie en Veiligheid, dat 81,7 miljoen euro opzij zet. Binnenlandse Zaken volgt met 53 miljoen, Defensie draagt 42,6 miljoen bij en ook Infrastructuur en Waterstaat doet mee met 6,1 miljoen euro.

Een belangrijke reden voor de kostenstijging zijn "noodzakelijke veiligheidsmaatregelen". Wat die precies inhouden, blijft onduidelijk: de voorjaarsnota geeft daarover weinig toelichting.

Op het Walibi-terrein in Biddinghuizen werd eind vorige maand een grote politieoefening gehouden in aanloop naar de NAVO-top. Dat zie je in de video hier beneden:

2:18 Zo bereidt de politie zich op het Walibi-terrein voor op de NAVO-top

Mogelijk compensatie voor ondernemers

Ook voor ondernemers die met schade of overlast te maken krijgen, komt er mogelijk hulp. Het kabinet is bezig met de voorbereidingen van een speciaal loket waar zij een vergoeding kunnen aanvragen.

De top wordt gezien als belangrijk diplomatiek moment voor Nederland, maar roept ook vragen op over de oplopende kosten. Zeker nu het bedrag al in korte tijd verdubbeld is, groeit de bezorgdheid over de uitgaven van belastinggeld.

Hart van Nederland / ANP