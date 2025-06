Kamer eens over nieuwe NAVO-norm, maar niet over bekostiging

De Tweede Kamer is vrijwel verenigd in haar steun voor de verhoging van de NAVO-norm naar 5 procent. Dat bleek dinsdag tijdens een debat. Over hoe het allemaal betaald moet worden, verschillen de partijen sterk van mening.

Met de verhoging is naar schatting 16 tot 19 miljard euro gemoeid. De PVV wil de schuld laten oplopen om aan de norm te voldoen. De VVD wil eerst naar de overheidsuitgaven kijken. GroenLinks-PvdA wil best kijken naar de uitgaven, maar wil zaken als zorg, onderwijs en sociale zekerheid sparen. Ook moet de verduurzaming doorgaan. De ChristenUnie wil belastingverhoging niet uitsluiten. NSC zegt "geen heilige huisjes" te hebben voor de financiering, maar wil wel bestaanszekerheid ontzien.

Tegenstanders

Een paar partijen ziet niets in de verhoging waarover volgende week wordt beslist tijdens de NAVO-top. Het gaat om de SP, DENK en FVD. Die laatste partij wil uit de NAVO omdat het een "offensieve" organisatie zou zijn geworden. De Partij voor de Dieren wil wel meer geld uitgeven aan defensie, maar ziet niets in de NAVO-norm. De SP wil alleen investeren in cyberveiligheid en inlichtingencapaciteit.

Het demissionaire kabinet laat de financiering van de nieuwe norm over aan een volgend kabinet. Wanneer de nieuwe norm moet zijn gerealiseerd, is voor premier Dick Schoof geen halszaak. Secretaris-generaal Mark Rutte van de NAVO heeft 2032 als einddatum voorgesteld, maar "een jaar meer of minder" maakt Schoof niet uit. Eenheid van de NAVO is het allerbelangrijkste voor Nederland, zei hij.

Op de top in Den Haag wordt volgende week afgesproken om de norm te verhogen van 2 naar 5 procent. Er zal dan 3,5 procent naar harde militaire uitgaven en 1,5 procent naar ondersteunende zaken als infrastructuur en cyberveiligheid moeten gaan. Schoof verwacht dat van die percentages "niet meer zal worden afgeweken".

ANP