Meerderheid wil bezuinigen op koningshuis en asiel om NAVO-kosten te dekken

Als Nederland meer geld moet uittrekken voor de NAVO, dan mag dat wat een meerderheid van de Nederlanders betreft ten koste gaan van het koningshuis (59 procent) en van asiel en migratie (55 procent). Dat blijkt uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland-panel, waar 2.546 mensen aan meededen.

Tijdens de NAVO-top, op dinsdag 24 en woensdag 25 juni in Den Haag, wordt besloten of lidstaten voortaan 5 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) aan defensie moeten besteden. Het geld zal besteed worden aan defensie en aan de inrichting van veiligheid. Volgens demissionair minister Eelco Heinen kunnen deze verhoogde NAVO-kosten voor Nederland over tien jaar oplopen tot 20 tot 25 miljard euro.

Bezuinigen op koningshuis en asiel

Mocht het nodig zijn om de hogere NAVO-uitgaven te dekken via bezuinigingen, dan vinden veel Nederlanders dat er bespaard moet worden op uitgaven aan het koningshuis en het onderhoud van paleizen. Ook asiel en migratie, evenals ontwikkelingssamenwerking, worden genoemd als mogelijke bezuinigingsposten. Bezuinigen op gezondheidszorg en onderwijs is het minst populair.

59 procent van de Nederlanders vindt dat er bezuinigd kan worden op het koningshuis, waarmee dit de meest genoemde bezuinigingspost is. Asiel en migratie volgt met 55 procent. Iets minder dan de helft, 47 procent, vindt dat Nederland minder geld moet uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking. De top vijf wordt compleet gemaakt door Koninkrijksrelaties (43 procent) en de publieke omroep en andere media (38 procent).

Niet snijden in de zorg

Slechts 1 procent wil dat er wordt bezuinigd op de gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, huisartsen en apotheken. Ook korten op de AOW scoort het laagste percentage.

4 procent van de respondenten geeft aan nergens op te willen bezuinigen, en ziet liever een belastingverhoging om de NAVO-kosten te dekken. Iets meer mensen (6 procent) willen evenmin bezuinigen, maar vinden het oplopen van de staatsschuld een acceptabele oplossing.